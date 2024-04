Homem é preso em flagrante em Luziânia por violência doméstica contra menor

Na manhã desta segunda-feira, 1º, as autoridades da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Luziânia, com o apoio da Delegacia da Mulher (Deam), agiram rapidamente para prender um homem em flagrante sob acusações de violência doméstica. O indivíduo foi detido após ser denunciado por agredir e ameaçar sua ex-namorada, uma jovem menor de idade. A vítima apresentava lesões nos braços, cabeça e joelho quando procurou a equipe policial por volta das 08h30, relatando a situação de agressão ocorrida na mesma manhã.

Diante das informações fornecidas pela vítima, os policiais se deslocaram até a residência do agressor, localizada no Bairro Parque Alvorada I, onde o encontraram e efetuaram sua prisão em flagrante. A ação rápida das autoridades demonstra o compromisso em combater a violência doméstica e proteger as vítimas, especialmente quando se trata de menores de idade. O suspeito permanecerá sob custódia das autoridades enquanto aguarda os procedimentos legais.