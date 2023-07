Homem é preso por matar vizinho e ocultar cadáver em cisterna em Bela Vista

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Polícia de Bela Vista de Goiás, prendeu em flagrante, nesta quinta-feira, 13, autor de crime de ocultação de cadáver, que confessou ter matado um vizinho a golpes de canivete e, após isso, jogado o corpo em uma cisterna.

Conforme relato do próprio autor e de levantamentos iniciais feito pela equipe policial, a vítima foi dada como desaparecida pela família em 10 de julho. Assim que foi comunicada co sumiço, a polícia iniciou diligências para esclarecer o fato. Na residência da vítima e no quintal de um vizinho, foram encontradas manchas de sangue.

O vizinho, então, passou a ser apontado como principal suspeito do desaparecimento, já que não havia sido visto mais desde o desaparecimento da vítima. Após incessantes buscas, o suspeito foi encontrado escondido em um matagal de difícil acesso, na divisa de Goiás e Mato Grosso e confessou o crime.

Em entrevista, o autor confessou o crime e narrou que o vizinho havia ido até sua casa para discutir sobre som alto. Segundo ele mesmo relatou, ambos entraram em luta corporal no dia anterior ao registro do desaparecimento, quando a vítima o feriu a pauladas. Em revide, ele teria desferido golpes de canivete na vítima, que morreu. Na sequência, ele jogou o corpo em uma cisterna próxima à sua residência, onde o corpo foi encontrado.