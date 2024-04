Homem é preso por tentativas de homicídio após brincadeira de adolescentes

Um homem de 35 anos foi preso preventivamente nesta segunda-feira, 08, na Asa Sul (DF), após ser acusado de duas tentativas de homicídio. O caso ocorreu após uma brincadeira de dois adolescentes, de 14 e 15 anos, desencadear uma violenta reação por parte do acusado. O incidente, que resultou em sérias lesões nas vítimas, ocorreu no dia 4 de fevereiro deste ano, no Setor Norte, em Planaltina.

Segundo as investigações, as vítimas estavam em um veículo quando decidiram brincar com o investigado, desferindo um tapa em seu cotovelo direito. Em resposta, o homem se escondeu, e ao visualizar o veículo novamente, lançou um pedaço de concreto na direção do condutor, causando múltiplas fraturas na face e perda da visão do olho direito.

O condutor do veículo, desacordado, colidiu em um ponto de mototáxi, ferindo também o passageiro. O autor, segundo consta nos autos, assumiu o risco de produzir o resultado morte. Além disso, após o incidente, o investigado ameaçou o advogado de uma das vítimas. Agora, responderá pelas tentativas de homicídio, qualificadas pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas.