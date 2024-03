Homem é preso suspeito de matar amigo a facadas por ciúmes da ex

Um homem foi preso em Santa Helena de Goiás, no sul do estado, suspeito de matar seu amigo a facadas por ciúmes da ex-namorada. O crime ocorreu no dia 2 de março deste ano, no Bairro do Arantes. O nome do preso não foi divulgado até o momento desta publicação.

A prisão preventiva foi efetuada nesta terça-feira, 12. Segundo a Polícia Civil, durante o crime, os dois estavam bebendo juntos quando o suspeito demonstrou ciúmes da amizade de seu amigo com sua ex-namorada.

As investigações indicam que o suspeito desferiu cinco golpes de faca no amigo, dificultando sua defesa. A vítima foi socorrida, porém não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no hospital. A defesa do suspeito não foi localizada até o momento desta atualização.