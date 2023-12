Homem entra em cisterna para refrescar e precisa ser resgatado por Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Goiatuba resgatou na tarde de ontem, 17, um homem de dentro de uma cisterna de aproximadamente 16 metros, com água, em uma residência, no Setor Bananeiras.

Segundo os Bombeiros, a vítima entrou na cisterna para refrescar utilizando uma corda, e não conseguiu sair. Como a cisterna estava cheia de água, o rapaz ficou segurando na corda, apoiando nas laterais da cisterna, com o corpo imerso, por cerca de 2 horas, até a chegada de um morador da residência, que chamou o socorro.

No resgate, os militares utilizaram técnicas de salvamento terrestre, tripé com uso do sistema multiplicador de forças. A vítima estava sem ferimentos, porém muito exausta. Os militares realizaram os primeiros socorros, para que a vítima não sofresse hipotermia. O homem foi transportada para o hospital.