Homem morre afogado em lago em Pires Belo

Na tarde deste sábado, 9, o serviço de emergência do 10º Batalhão do Corpo de Bomeiros foi acionado para atendimento de afogamento ocorrido na zona rural do Distrito de Pires Belo, em Catalão, em uma região conhecida como estrada da antiga ponte, no lago de Serra do Facão.

Segundo o solicitante, um grupo de pessoas estavam em atividade de lazer às margens do lago, quando deram falta de um dos integrantes, do sexo masculino.

A guarnição náutica iniciou as buscas subaquáticas encontrando o corpo da vítima a uma distância de aproximadamente 35 metros da margem, em uma profundidade aproximada de 5 metros.

A vítima não portava documentos e não foi possível a identificação.