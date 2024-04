Homem que agrediu cadela é indiciado pela PC

A Polícia Civil indiciou o homem que foi filmado agredindo brutalmente uma cadela da raça Rottweiller, em Aparecida de Goiânia. Ele foi indiciado pelo crime de maus-tratos qualificado a animais.

Agora, a Polícia Civil pede ajuda para que alguém possa adotar o animal. Ela está Clínica Veterinária Mais Amor Vet, onde teve o tratamento custeado por voluntários, e precisa urgente de adoção. Interessados podem entrar em contato pelos telefones: 3201-2350 ou (62) 98595-6152.

Sobre o caso

No dia 7 de março deste ano, um homem de 33 anos, estava andando de bicicleta, e puxando sua cadela por uma corda no pescoço. O animal teve dificuldade em acompanhar a bicicleta, o que motivou o homem a agredi-la com chutes e socos, até ela permanecer caída no chão. Em seguida, começou a arrastá-la puxando a corda amarrada no pescoço.

Dois dias depois o homem foi localizado pela Polícia Penal e a cadela, além de estar com os ferimentos provocados pela agressão, estava acorrentada, sem água disponível e em estado de magreza, com escore corporal 2 (animal com esqueleto evidente), motivo pelo qual o tutor foi conduzido à Central Geral de Flagrantes e autuado pelo crime de maus-tratos a animais.