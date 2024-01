Homem que confessou ter matado diarista morre na delegacia

Mayzon Alves de Almeida, que confessou ter matado a diarista Raimunda Costa Silva, de 48 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira (16), em uma cela da Delegacia de Capturas de Aparecida de Goiânia, onde estava preso. A suspeita é de que ele tenha cometido suicídio.

Raimunda desapareceu no último sábado (13), após sair do trabalho, no Setor Bueno, em Goiânia. O corpo dela foi encontrado no dia seguinte, logo após a prisão de Mayzon, em uma mata, no Setor Real Grandeza, em Aparecida de Goiânia.

Segundo a Polícia Civil, o homem mantinha uma relação extraconjugal com a vítima, já que ele era casado e pai de três filhos.