Homenageando Chacrinha, centenas de idosos participaram de baile de carnaval do Centro de Convivência

Fantasias, máscaras, brilhos e muita música embalaram o baile de carnaval do Centro de Convivência do Idoso (CCI), da Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura, na última sexta-feira, 17. A festa reuniu cerca de 300 participantes e teve como atração principal “Os magnatas do forró”, que tocaram forró e marchinhas. A folia contou também com lanche, além de brindes do programa Voluntários de Coração.

Além da alegria e animação, os idosos capricharam nas fantasias. Geralda Maria, de 69 anos, investiu no figurino completo, com peruca, máscara e roupas coloridas. Estampou um sorriso no rosto para dançar e brincar com todos os amigos. “Foi maravilhoso, é a coisa melhor que tem, a gente esquece tudo”, disse.

Para Nilce Arruda, este foi o primeiro carnaval no CCI. Ela, que já frequenta o local para atividades de dança, aprovou a folia. “A festa é boa demais, a gente sai daqui muito feliz e com mais amigos”. Homenageando o grande comunicador Chacrinha, a temática levou todos à nostalgia. O Pedro Silva disse que quando viu os enfeites, logo lembrou do bordão do apresentador: “Alô, Terezinha. Quem não se comunica, se trumbica (risos). Foi relembrar nossos tempos de juventude e se divertir. Muito boa essa iniciativa”, afirmou.

Proposta

O CCI tem como objetivo a realização de atividades que contribuam para o envelhecimento saudável, promovendo autonomia, integração e participação efetiva dos idosos na sociedade, no fortalecimento dos vínculos familiares, no convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social.