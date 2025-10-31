Horóscopo: previsões dos signos para sexta-feira

De acordo com o Horóscopo, o dia amanhece com tensões mentais: a Lua em Capricórnio em quadratura a Mercúrio e oposição a Júpiter pode trazer excesso de preocupações, discussões ou exageros nas palavras. O clima pede cautela para não assumir mais do que é possível. Às 12h33, a Lua entra em curso vazio até 16h51, pedindo recolhimento, pausa e observação. Depois, já em Aquário, a energia se transforma: os aspectos fluem com Netuno, Urano e Plutão, favorecendo intuições, revelações inesperadas e rituais de renovação. No Dia das Bruxas, a magia está no ar: um convite para deixar morrer o que já não serve e abrir espaço ao novo, com consciência e poder interior.

Áries (21/03 a 20/04)

As tensões do início do dia pedem calma com palavras e escolhas. À tarde, o astral abre espaço para insights poderosos sobre amizades e projetos coletivos.

Touro (21/04 a 20/05)

O dia pede atenção ao excesso de responsabilidades: não carregue além do que cabe. À tarde, a energia se volta para sua carreira e realizações. Deixe a rigidez de lado e permita-se criar novas formas de liderar, trazendo mais humanidade e visão para o que constrói.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A manhã pode trazer discussões ou dispersões, mas não se perca no excesso de palavras. O céu da tarde abre espaço para expansão e novos horizontes.

Câncer (21/06 a 21/07)

A manhã pede cautela com desgastes emocionais. Não assuma fardos que não são seus. À tarde, a energia se volta para o desapego: deixar morrer velhas formas de se vincular traz poder. A magia está em transformar dor em sabedoria, liberando espaço para renascer.

Leão (22/07 a 22/08)

O início do dia pode trazer choques de opinião ou tensões em parcerias. À tarde, o céu abre portas para encontros e diálogos que renovam.

Virgem (23/08 a 22/09)

Cuidado com preocupações excessivas que drenam sua energia logo cedo. À tarde, o astral pede novos hábitos, mais leves e conscientes. É tempo de criar rituais que nutram corpo e mente, trazendo a sensação de frescor que nasce quando há simplicidade no viver.

Libra (23/09 a 22/10)

A manhã traz oscilações, mas semeia a chance de aprender com os desencontros. À tarde, a Lua em Aquário reacende a chama criativa e afetiva: deixe que a arte, o amor e a alegria fluam de maneira espontânea.

Escorpião (23/10 a 21/11)

As primeiras horas pedem cautela com o peso familiar ou emocional. À tarde, o astral favorece libertar velhos padrões e renovar a base da vida. Olhar para dentro com coragem abre clareza: às vezes, para seguir adiante, é preciso deixar ir com amor.

Sagitário (22/11 a 21/12)

O excesso de palavras pela manhã pode gerar ruídos, mas não se prenda ao que é passageiro. À tarde, o céu abre um fluxo de ideias novas e revelações. Conversas inesperadas podem trazer insights preciosos: registre-os, pois podem mudar seu caminho de forma sutil.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O início do dia pode despertar tensões com compromissos ou finanças. À tarde, o astral pede abertura para novas formas de lidar com recursos e valores. A renovação acontece quando você confia no que realmente importa.

Aquário (21/01 a 19/02)

A manhã pode trazer cobranças ou impasses, mas é importante não se perder na rigidez. Com a Lua em seu signo à tarde, a energia se renova: intuições e insights vêm à tona, trazendo coragem para soltar velhas amarras e escolher um caminho mais autêntico.

Peixes (20/02 a 20/03)

A manhã pode trazer peso mental e desgaste invisível. Permita-se silenciar. À tarde, a Lua abre espaço para intuições profundas, quase mágicas. Um convite de renovação sutil: rituais simples, respiração consciente e silêncio podem abrir clareiras em sua alma.