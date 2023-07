Hortas nas escolas: alimentação mais saudável e conhecimento

A inserção de projetos que visam o cultivo de alimentos nas escolas estaduais de Goiás, além de contribuírem para uma alimentação saudável, também proporcionam mais conhecimento.

No Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) José David Skaf, de Senador Canedo, por exemplo, os alunos do Ensino Médio participam da disciplina eletiva “Hortaliça – Agricultura Ecológica e Consumo Saudável”. O projeto, desenvolvido desde o início de 2023 pelo professor de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e eletivas, Sinvaldo de Souza, abrange desde a plantação das mudas até a colheita dos produtos.

No Colégio Estadual Cônego Trindade, de São João da Paraúna, os estudantes também participam de projetos práticos e teóricos de cultivo. Este é o segundo ano da horta na escola. “A maioria deles vem do campo e essa vivência colabora bastante para a execução do projeto”, explica o professor Arllan Gonçalves, que coordena o projeto em conjunto com a professora Brunna Nunes. Além de ampliar o conhecimento e o interesse científico dos alunos, o que sobra dos alimentos são doados às famílias dos estudantes em situação de vulnerabilidade social.