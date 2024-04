Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia recebe certificação de excelência em atendimento

O Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Heapa) alcançou a Acreditação Nível 3 de Excelência, a mais alta distinção de qualidade hospitalar conferida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Este reconhecimento atesta que o Heapa cumpre rigorosos padrões de qualidade e segurança do paciente, evidenciando uma cultura organizacional de melhoria contínua e maturidade institucional.

A obtenção da certificação ONA 3 posiciona o Heapa como um dos hospitais públicos de excelência do Governo de Goiás, juntando-se a outras quatro unidades de saúde que já conquistaram esse patamar: o Hospital Estadual Dr. Anis Rassi (HGG), o Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol) e o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT).

A diretora Geral do Heapa, Flávia Rosemberg, enfatizou que o selo ONA 3 reflete a dedicação em manter boas práticas assistenciais, atualização profissional e excelência na gestão. A avaliação rigorosa realizada pelo Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (Ibes) ratificou o compromisso do Heapa com a qualidade, culminando na certificação ONA 3, concedida em 1º de abril de 2024.

Com uma gestão voltada para a qualidade e segurança do paciente, o Heapa, administrado há uma década pelo Instituto de Gestão e Humanização (IGH), investiu em recursos humanos e tecnologia, elementos fundamentais para o alcance dessa distinção. A diretora Regional do IGH em Goiás, Laryssa Santa Cruz, ressaltou o comprometimento da instituição em proporcionar um atendimento de excelência, reconhecido agora pela ONA 3.