HP Transportes Coletivos e Rápido Araguaia Transportes abrem vagas de emprego e estágio

A HP Transportes Coletivos e a Rápido Araguaia Transportes, empresas concessionárias do transporte coletivo de Goiânia e região metropolitana, estão com 63 vagas de emprego e estágio abertas, para início imediato. As empresas oferecem benefícios como vale-alimentação, cartão passe-livre funcional, plano de saúde, plano odontológico, serviços de bem-estar e saúde, parceria com farmácias, consultoria financeira e consignado, serviço de previdência privada, convênios com universidades (universidade corporativa), seguro de vida, entre outros.

Vagas para Rápido Araguaia

São 42 oportunidades na Rápido Araguaia, distribuídas da seguinte forma:

18 vagas para motorista de ônibus convencional, com carga horária de 25h semanais

4 vagas para motorista semiurbano (com um ano de experiência), com carga horária de 44h semanais

2 vagas para lanterneiro

2 vagas para mecânico

2 vagas para controlador de tráfego

2 vagas para almoxarife

1 vaga para auxiliar de mecânico

1 vaga para médico do trabalho

1 vaga para eletricista de auto

2 vagas para auxiliar de escritório

1 vaga para porteiro

1 para auxiliar de suprimentos, exclusivas para pessoas com deficiência (PcD)

4 vagas para jovem aprendiz

1 vaga de estágio para Administração de Empresas, Contabilidade e áreas afins

Os salários variam entre R$ 660,00 a R$ 9.000,00. As vagas são para atuação nas três garagens localizadas no Jardim Presidente (Oeste), Jardim Santo Antônio (Sul), Chácara Mansões Rosa (Noroeste), para as bases de Anápolis e Inhumas, com atuação nos turnos diurno ou noturno. Os interessados podem enviar currículos ou esclarecer dúvidas pelo WhatsApp (62) 98523-0289.

Vagas para HP Transportes

No total, são 21 oportunidades, discriminadas abaixo:

10 vagas para motorista de ônibus convencional, com carga horária de 25h semanais

1 vaga para analista de estratégia e orçamento

1 vaga para enfermeiro do trabalho

1 vaga pra analista de inteligência operacional sênior

7 vagas para jovem aprendiz

1 vaga de estágio aberta para manutenção predial

Para as vagas de motorista, é necessário que o candidato possua CNH “D” ou “E”, EAR (Exerce Atividade Remunerada) registrado no verso da CNH e o Curso Especializado de Transporte Coletivo de passageiros, conforme exigido para o exercício da profissão. Caso o candidato não possua o curso, a HP disponibiliza a formação teórica e prática especializada, basta atender os demais requisitos e ter disponibilidade para participar.

Salários

Os salários variam entre R$ 690,00 a R$ 5.656,20. As vagas são para atuação na cidade de Goiânia e os candidatos podem se inscrever presencialmente na sede da empresa, localizada na Av. dos Alpes, 450 – Vila dos Alpes, Goiânia (GO), ou pelo WhatsApp, no número (62) 98409-8504. As contratações serão imediatas após a conclusão do processo seletivo.