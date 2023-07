HUGO conquista prêmio internacional por tratamento de AVC

O Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) recebeu, nesta quinta-feira (27), a certificação internacional Angels Award, na categoria Platinum, pelo atendimento de pacientes com acidente vascular cerebral (AVC), segunda maior causa de morte no mundo por doença e primeira causa de sequela neurológica irreversível em adulto.

Segundo o secretário Estadual de Saúde, Sérgio Vencio, desde 2021 a pasta esteve à frente da organização dos fluxos assistenciais com neurologistas para estruturar o Projeto Angels, que resultou em atuação de excelência, com redução do tempo de atendimento e tratamento dos pacientes que chegam à unidade com suspeita de AVC. Com a implantação do projeto, a emergência do hospital passou a contar com a presença de neurologista 24 horas por dia, 7 dias da semana. Com a introdução do Código AVC, o atendimento médio do paciente que chega à unidade com suspeita da doença passou a ser de 10 minutos, enquanto no país é de 25 minutos.

O selo é conferido pela World Stroke Organization e Sociedade Ibero-americana de Enfermidades Cerebrovasculares.