Hugol retoma visitas aos leitos de enfermaria da unidade

O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) retomou as visitas aos leitos de enfermaria nesta segunda-feira (18). As visitas estavam suspensas desde 2020, por conta da pandemia da Covid-19, e retornam neste final de ano, seguindo todos os protocolos de segurança.

As visitas acontecerão todos os dias, com início às 13h e duração de 30 minutos, conforme cronograma disponibilizado. É obrigatório que o visitante se identifique na Recepção de Visitas, apresentando documento oficial com foto. Para garantir a segurança de todos, o visitante deve usar máscara de proteção, higienizar as mãos, conforme orientação da equipe técnica.

Segundo Luiz Carlos de Freitas, Coordenador de Acolhimento do Hugol, a volta das visitas era muito esperada por todos, já que é de extrema importância para o paciente contar com a presença de seus entes queridos durante o período de internação. “Para os familiares, a visita não apenas proporciona um sentimento de segurança, mas também oferece a oportunidade de esclarecer dúvidas diretamente com a equipe de cuidados, tornando todo o processo mais próximo e humanizado”, explicou.