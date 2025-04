Iafas cadastra currículos para 76 vagas de emprego em Goiânia e região metropolitana

O Instituto de Assistência Familiar e Amparo Social dos Trabalhadores do Setor de Serviços (Iafas), que atua como intermediário entre trabalhadores e empregadores, está cadastrando currículos para oportunidades de emprego em diversas empresas de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Empresas parceiras do Instituto estão com 76 oportunidades, sendo 55 vagas para serviços gerais e auxiliar de limpeza; 10 vagas para porteiro; 5 vagas para vigilante; 3 para auxiliar administrativo; 2 para oficial de manutenção predial e 1 para auxiliar de manutenção predial.

As oportunidades também são destinadas a pessoas com deficiência, jovens aprendizes e profissionais com ou sem experiência. Para se candidatar às vagas de emprego, basta enviar o currículo pelo WhatsApp, para o número (62) 3988-3400, informando nome completo, endereço, telefone de contato, escolaridade e experiência profissional, se houver. O cadastro também pode ser realizado através do site www.iafas.org.br. Outras informações poderão ser obtidas também pelo email [email protected] . O horário de atendimento do Iafas é das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Cursos gratuitos disponíveis

Além das vagas, o Iafas ainda está com treinamentos e palestras gratuitas durante todo o mês, destinados à atualização profissional e ao desenvolvimento de novas habilidades. Os cursos abordam temas como: defesa pessoal para mulheres, técnicas para sobrevivência, limpeza hospitalar, educação financeira, marketing pessoal, entre outros.

Outras duas palestras também serão ministradas durante o mês de abril, com os temas: “Campanha Abril Verde: mês de prevenção de acidentes e doenças no trabalho”, no dia 23/04; “Conheça melhor sua mente”, no dia 24/04; dentre outras. Tanto os cursos, quanto as palestras, têm carga horária que variam de 3h a 12h. Os treinamentos acontecerão na sede do Iafas, localizado na Rua 94-A, Setor Sul, em Goiânia.

Para saber mais sobre os cursos e palestras, os interessados podem acessar o site www.iafas.org.br, e ir à aba “Cursos e Treinamentos”. Outras informações poderão ser obtidas também pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp, no número (62) 3988-3400. Após a formação, se o profissional desejar, seu currículo é encaminhado para vagas de emprego nos segmentos de limpeza, conservação e de segurança privada em Goiás.

