IBGE abre processo seletivo para agente censitário em Goiânia

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu processo seletivo simplificado para o cargo de agente censitário de pesquisas e mapeamento. São cinco vagas para Goiânia com salário de R$ 3.100,00. As inscrições, no valor de R$ 30, devem ser feitas pelo site www.selecon.org.br até 13 de agosto.

Os candidatos farão provas objetivas no dia 24 de setembro. O resultado final está previsto para 25 de outubro. As vagas são para ensino médio.