IBGE revela nomes e sobrenomes mais comuns do Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (4) o site Nomes do Brasil, ferramenta interativa que revela os nomes e sobrenomes mais comuns no país com base no Censo 2022, realizado em 1º de agosto de 2022. O levantamento mostra que Maria, José, Silva e Santos são os mais frequentes entre os brasileiros.

De cada cem brasileiros, seis se chamam Maria, totalizando 12,3 milhões de pessoas. Nas cidades cearenses de Morrinhos e Bela Cruz, as Marias representam 22% da população. Entre os homens, José é o nome mais recorrente, com 5,1 milhões de registros.

Sobrenomes mais usados

Entre os sobrenomes, Silva ocupa o primeiro lugar, com 34 milhões de pessoas, o equivalente a 16% da população. Em seis cidades de Pernambuco e Alagoas, o nome está presente em mais de 60% dos habitantes. Santos aparece em segundo, com 21,3 milhões de registros, seguido por Oliveira, Souza e Pereira.

O levantamento identificou mais de 140 mil nomes e 200 mil sobrenomes em todo o país. Nomes com sinais gráficos diferentes, como Tamara e Tâmara, são considerados iguais, enquanto variações como Ana e Anna ou Luís e Luiz são contabilizadas separadamente.

O pico de nascimento de Marias ocorreu entre 1960 e 1969, com 2,5 milhões de registros. Entre 2020 e 2022, o número caiu para 517 mil. Já nomes como Gael, Ravi e Valentina cresceram significativamente após 2010 — Gael, por exemplo, passou de 763 registros na primeira década do século 21 para 96,5 mil entre 2020 e 2022.

Mulheres mais registradas: Maria (12.224.470), Ana (3.929.951), Francisca (661.582), Julia (646.239), Antonia (552.951), Juliana (536.687), Adriana (533.801), Fernanda (520.705), Márcia (520.013) e Patrícia (499.140).

Homens mais registrados: José (5.141.822), João (3.410.873), Antônio (2.231.019), Francisco (1.659.196), Pedro (1.613.671), Carlos (1.468.116), Lucas (1.332.182), Luiz (1.326.222), Paulo (1.326.222) e Gabriel (1.201.030).

Sobrenomes mais registrados: Silva (34.030.104), Santos (21.367.475), Oliveira (11.708.947), Souza (9.197.158), Pereira (6.888.212), Ferreira (6.226.228), Lima (6.094.630), Alves (5.756.825), Rodrigues (5.428.540) e Costa (4.861.083).

