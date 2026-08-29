Ídolo completa 400 jogos com a camisa esmeraldina

Na partida contra o São Bernardo, o goleiro Tadeu completou a marca de 400 jogos defendendo as cores do Goiás. O ídolo da esmeraldina, de 34 anos, voltou ao time titular depois de se recuperar de uma fratura na tíbia e ficar cerca de noventa dias em tratamento. Desde quando foi contratado pelo Goiás, em 2019, Tadeu conquistou o carinho do torcedor esmeraldino e se tornou titular absoluto no gol da equipe alviverde. Foram raras as ausências, algumas vezes por opção do treinador e também por causa de uma lesão no braço em 2023. Com 400 jogos com a camisa do Goiás, Tadeu já superou nomes como Amaral (373 jogos), Josué (386) e Araújo (391). Ernando, que vestiu a camisa do Goiás em 405 oportunidades, em breve também será superado por Tadeu. O ex-goleiro Harlei é o jogador que mais jogou pelo time esmeraldino, vestindo o manto alviverde em 831 jogos.

Tadeu não completou a marca de 400 jogos antes por causa da fratura que sofreu na tíbia em maio, no jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, no Mineirão. O jogador não atuou nos 16 jogos seguintes, todos pela Série B do campeonato brasileiro. Esse foi o maior período de ausência do goleiro desde que foi contratado pelo Goiás. Tadeu voltou a ser relacionado para os jogos do Goiás em 15 de agosto, na derrota para o Criciúma por 1 a 0, jogo válido pela 22ª rodada e recuperou a titularidade duas partidas depois, no empate em 1 a 1 contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Uma marca positiva que o goleiro defende é de nunca ter perdido um jogo daqueles considerados centenários.

Tadeu tem aproveitamento de 49,7% com o Goiás. São 160 vitórias, 115 empates e 124 derrotas. O atleta não sofreu gols em 146 jogos, conquistou dois títulos, a Copa Verde em 2023 e o Campeonato Goiano na atual temporada. Especialista em pênaltis, Tadeu defendeu 26 cobranças com a camisa esmeraldina. Além disso, marcou 13 gols, todos de pênaltis. Ainda nesta temporada, Tadeu deve se isolar como o segundo jogador com mais jogos disputados na história do Goiás. O goleiro esmeraldino enfrentou o Atlético Goianiense em 21 jogos, o Vila Nova em 18 oportunidades e o Cuiabá em 13 partidas. Foram 21 jogos pela Copa do Brasil, 14 pela Copa Verde, 91 em partidas do campeonato goiano, 142 pela série A, 122 pela série B e nove jogos válidos pela Copa Sul-Americana.

Michel Alves, o “bombeiro” que apaga incêndios no Goiás

Michel Alves não é só Diretor de Futebol no Goiás. Está presente em todos os momentos do clube. Atua onde outros dirigentes deveriam estar presentes. Por isso, muitas vezes deixa suas funções de Diretor de Futebol para apagar incêndios, que atualmente são muitos no cotidiano da vida esmeraldina. O dirigente cuida da insatisfação de jogadores e funcionários administrativos pelo atraso no pagamento de salários, administra a instalação de crises no elenco e ameças de paralisação na equipe de trabalhadores. Interfere junto à diretoria financeira para priorizar o pagamento dos menores salários e trabalha intensamente na busca de soluções para as dificuldades financeiras do clube.

Sem deixar de lado o time de futebol, suas carências e as possibilidades para a contratação de reforços. Michel Alves sabe da importância da volta do Goiás à elite do futebol brasileiro, por isso, mesmo sem dinheiro no caixa, continua mantendo contatos com jogadores que possam vir para o Goiás, no momento certo. Em entrevista à Rádio Bandeirantes na última quarta-feira, Michel Alves falou tudo sobre o atual momento vivido pelo Goiás, as dificuldades financeiras, as possíveis soluções e o momento do time no campeonato brasileiro da Série B.

Michel revelou que o Goiás quitou todas as pendências com os funcionários de salários mais baixos. No entanto, o elenco de jogadores ainda possui uma folha de CLT e duas de direito de imagem em atraso. O dirigente elogiou a postura do elenco de jogadores, que concordou em priorizar o pagamento dos funcionários. Michel Alves defendeu o técnico Mozart Santos, em suas decisões de improvisar jogadores e em suas escolhas no momento de realizar substituições nas partidas. Enquanto o treinador tem sido muito criticado pela torcida e parte da imprensa, Michel Alves prefere dizer que o técnico às vezes enfrenta problemas que não são de conhecimento de quem está vendo a equipe à distância.

O dirigente disse ainda que em função do teto orçamentário e à responsabilidade financeira para evitar o agravamento da crise, o clube optou pelo encerramento de novas contratações. O atacante Felipe Clemente deve ser o último reforço para o restante da competição. Mas Michel Alves ressaltou que a volta do meia atacante Wellington Rato, do goleiro Tadeu e do volante Lucas Rodrigues, darão ao treinador Michel Alves as condições que ele precisa para montar um time competitivo e buscar a classificação entre os seis melhores da competição. Embora reconheça o momento delicado do time esmeraldino na série B, o dirigente afirmou que o acesso ainda é um objetivo viável. Ele também reforçou que prefere ser transparente com a torcida, mesmo diante dos momentos difíceis vividos pelo Goiás Esporte Clube.

Repercussão e críticas – A entrevista de Michel Alves à Rádio Bandeirantes gerou uma forte onda de críticas e cobranças por parte da imprensa e da torcida esmeraldina, agravando o clima de insatisfação com o momento vivido pelo Clube na série B. Os principais pontos de contestação giram em torno da falta de cobrança interna, pela ausência dos demais dirigentes na vida da agremiação alviverde, do entendimento de que somente a volta à primeira divisão do futebol brasileiro poderá tirar o Goiás dessa situação, e da falta de um projeto consistente para tirar o Goiás dessa situação caótica, tanto no cenário financeiro como no futebol.

Críticos presentes na entrevista fizeram duras observações ao Diretor de Futebol Michel Alves, que, segundo eles, protege em demasia o treinador em suas escolhas equivocadas, improvisações excessivas e a baixa utilização dos reforços recentemente contratados. Nas redes sociais, o tom dos torcedores foi de indignação e desespero em relação ao futuro do Goiás. A torcida não quer esperar, exige a demissão do técnico Mozart Santos e manifesta grande desconfiança em relação ao trabalho de Michel Alves, chamando o planejamento de “frouxo”, por não adotar medidas drásticas no comando técnico. Outro ponto bastante criticado pelos analistas esportivos foi a tentativa do dirigente em manter um discurso otimista sobre o acesso à série A. O Goiás não pode vender uma esperança ao torcedor que não poderá cumprir, disseram os comentaristas e os torcedores nas redes sociais.

CURTAS