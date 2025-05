IFG Aparecida abre vagas para Letras/Libras e Intérprete de Libras

O Instituto Federal de Goiás (IFG) – Câmpus Aparecida de Goiânia está com inscrições abertas para dois processos seletivos destinados ao preenchimento de vagas temporárias: uma para professor substituto na área de Letras/Libras e outra para tradutor/intérprete de Libras. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet e têm prazos distintos: até 10 de junho para professor e até 11 de junho para intérprete.

Para professor

A vaga de professor substituto exige graduação em Letras-Libras. A remuneração varia entre R$ 3.412,63 e R$ 6.356,02, conforme a titulação, e a carga horária semanal é de 40 horas. A inscrição é realizada no site www.ifg.edu.br/concurso, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 40,00. Candidatos cadastrados no CadÚnico podem solicitar isenção.

O processo seletivo contará com duas etapas: análise de títulos (não presencial) e prova didática com arguição (presencial). O contrato terá duração de seis meses a dois anos, conforme necessidade da instituição. O edital completo está disponível neste link.

Para intérprete

Para a vaga de tradutor/intérprete de Libras, podem se candidatar profissionais com Bacharelado em Letras-Libras, graduação em Letras com habilitação em tradução/interpretação Libras-Português ou curso superior com certificação de proficiência em tradução/interpretação Libras-Português-Libras. O salário é de R$ 4.556,92, com jornada de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas até o dia 11 de junho, pelo site www.ifg.edu.br/concursos/tradutor, também com taxa de R$ 40,00 e possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico.

A seleção será composta por análise de títulos e prova de desempenho na tradução/interpretação. O contrato terá vigência entre seis meses e dois anos. O edital está disponível aqui.

Mais detalhes

Para ambas as vagas, os editais trazem todas as informações detalhadas sobre requisitos, etapas da seleção, critérios de avaliação e orientações para inscrição.