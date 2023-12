Inaugurado Instituto Médico-Veterinário Legal de Goiás

O governador Ronaldo Caiado inaugurou, nesta quarta-feira (20/12), o Instituto Médico-Veterinário Legal (IML–VET) e o Túnel de Tiro do Laboratório de Balística Forense, localizados no Setor Cidade Jardim, em Goiânia (GO). O investimento nas novas instalações foi superior a R$ 2,1 milhões.

“A implantação deste túnel balístico dentro da estrutura de polícia é um diferencial ímpar e me deixa orgulhoso por poder dizer que caminhamos com o que existe de melhor em todas as áreas”, afirmou Caiado. O governador também citou a importância do IML-VET: “Temos agora a garantia de que não deixaremos impunes pessoas que praticam atos irresponsáveis com animais. Tudo o que o protege os animais o Estado apoia”.

Segundo a Polícia Científica, o IML-VET e o Túnel de Tiro do Laboratório de Balística Forense de Goiás são estruturas inéditas entre os órgãos de perícia criminal no Brasil. O IML-VET tem capacidade para exames tanto internos quantos externos em animais vivos ou mortos, procedimentos fundamentais para elucidação de crimes como maus-tratos, envenenamento, asfixia. O investimento na estrutura foi de R$ 348.807,00, recursos provenientes de Acordos de Não Persecução Penal (ANPPs) junto ao Ministério Público de Goiás e emenda parlamentar.

O Túnel de Tiro do Laboratório de Balística Forense possui 12 metros, com três raias, parabalas de elastômeros e sistema de exaustão. É preparado para a grande quantidade de disparos realizados durante a pericial criminal, com baixa necessidade de manutenção, privilegiando a saúde dos policiais e a maior efetividade dos procedimentos. O investimento na estrutura foi de R$1.766.565,01, recursos do Estado.