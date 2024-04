Incêndio em residência em Goiânia deixa um morto

Um homem morreu durante incêndio em um barracão no Setor Esplanada dos Anicuns, em Goiânia. Os bombeiros foram chamados durante a noite para combater o incêndio. Trata-se de lote com vários barracões pequenos, sendo que o imóvel incendiado estava mais ao fundo do lote. Vizinhos tentaram debelar as chamas com baldes até a chegada das equipes.

Ao combater as chamas, verificou-se a presença de uma vítima não identificada, do sexo masculino, carbonizada. Segundo outros moradores, o local estava sem energia elétrica, sendo costume o uso de velas no período noturno. A vítima estaria em casa dormindo num colchão no chão, com uma vela acesa sobre um móvel. Por ter sono profundo, não teria acordado mesmo com a presença das chamas e fumaça.

Após debelar as chamas, o Corpo de Bombeiros entregou o local e a vítima aos cuidados da Polícia Militar e Polícia Civil.