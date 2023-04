O Instituto Sicoob está com inscrições abertas para a 12ª edição do Concurso Cultural, que este ano terá como tema “Escola que coopera, faz um futuro melhor”. Podem participar estudantes do 3º, 5º, 7º e 9º anos do ensino fundamental, regularmente matriculados nas redes de ensino público, privado e de cooperativas educacionais. A ação teve início na última segunda-feira, dia 10 de abril.

A iniciativa é norteada pelo quinto princípio do cooperativismo, cujos pilares são a educação, a formação e a informação, tanto de cooperados como da sociedade em geral. O objetivo é disseminar conhecimento, apoiado em ações indutoras do setor cooperativista que podem ser incluídas no cotidiano da sala de aula.

Com as inscrições abertas até nove de junho, as cooperativas do Sicoob podem convidar escolas da região para aderir ao programa de forma gratuita e no formato on-line. O link da inscrição será disponibilizado pela cooperativa.

“O cooperativismo tem potencial para ocupar lugar de destaque no processo educativo escolar, uma vez que propõe interações pautadas no trabalho colaborativo. E é exatamente o que procuramos trazer durante o Concurso Cultural. Nesta edição, nossa expectativa é continuar fomentando a cultura e fortalecendo o cooperativismo financeiro”, comenta o Luiz Edson Feltrim, superintendente de Cidadania e Sustentabilidade do Sicoob.

Desde o seu lançamento, mais de 407 mil pessoas participaram do Concurso Cultural. Somente em 2022, foram mais de 154 mil alunos beneficiados com as atividades do programa. Além disso, no ano passado, mais de 1.500 unidades de ensino em 487 municípios e 25 estados foram atendidas. A expectativa é de crescimento para 2023.

O Concurso tem duração de sete meses. Os alunos mais novos poderão expressar seus aprendizados por meio de desenhos, enquanto os mais velhos irão produzir crônicas, poemas e tiras em quadrinhos (a depender do grau escolar).

Após uma série de avaliações, as premiações ocorrerão em três etapas:

Premiação local : 12 alunos (três de cada categoria) receberão um kit;

Premiação regional : quatro alunos (um de cada categoria) receberão um tablet e quatro professores ganharão pontos Coopera;

Premiação nacional : quatro alunos (um de cada categoria) levarão para casa um notebook, quatro professores também ganharão pontos Coopera e as quatro instituições de ensino ganharão dois equipamentos novos: data show e caixa de som.

Coopera

O Coopera é o marketplace e programa de fidelidade do Sicoob. É possível encontrar diversos produtos, promoções, ofertas e descontos no aplicativo. Para se cadastrar na plataforma, basta acessar o site ou baixar o aplicativo, disponível na Apple Store ou no Google Play.