Inscrições abertas para a primeira etapa do 12° Circuito Anapolino de Corrida de Rua

Já estão abertas as inscrições para a primeira etapa do 12° Circuito Anapolino de Corrida de Rua, que devem ser realizadas online para as categorias de corrida individual e em equipe pelo circuitoanapolino2023.com.br/home até o dia 14 de maio, a uma semana da prova, que acontecerá no dia 21, com largada às 8h, em frente ao Ginásio Internacional Newton de Faria.

Com limite de cinco mil atletas, os 500 primeiros inscritos receberão o kit promocional composto por camiseta, viseira, sacochila e número de peito com chip. As premiações para os primeiros colocados gerais, masculino e feminino, serão troféus e dinheiro. Para as faixas etárias serão medalhas e dinheiro e todos que completarem a prova ganharão medalha de participação.

Após se inscreverem, para confirmar a participação na corrida, os atletas deverão levar dois quilos de alimentos não perecíveis, com exceção de fubá e seus derivados, para troca do material da prova. Estes alimentos serão entregues a famílias em situação de vulnerabilidade social e instituições filantrópicas da cidade, pelo Programa Voluntários de Coração.

A retirada do material de prova poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de autorização específica para este fim, cópia de um documento de identificação com foto do participante ou original, comprovante de inscrição e a doação de dois quilos de alimento não perecível por atleta.

O evento terá calendário com quatro etapas. Desde 2017, os atletas doam alimentos não perecíveis às famílias, entidades e instituições cadastradas pela Secretaria Municipal de Integração – Assistência Social, Cultura, Esporte, Trabalho, Emprego e Renda. Por ano, são arrecadadas mais de 40 mil toneladas de alimentos que servem as estas famílias e instituições.

O evento é uma realização da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Integração, com o apoio da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), e todas as etapas do circuito serão homologadas pela Federação Goiana de Atletismo (FGat).

Cronograma de entrega do material de prova e kit para os primeiros 500 inscritos:

Dia 18/05 (quinta-feira) – Assessorias/Equipes – das 9h às 17h (somente para equipes)

Dia 19/05 (sexta-feira) – Assessorias/Equipes/Individual – das 9h às 17h (para equipes e avulsos)

Dia 20/05 (sábado) – Individual – das 9h às 14h (somente avulsos)

Local: Ginásio Internacional Newton de Faria