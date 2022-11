Inscrições abertas para agricultores familiares vender produtos para merenda escolar

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás, por meio da Gerência de Orientação e Articulação das Coordenações Regionais e Alimentação Escolar (GEOACR), informa que foram publicados os Editais 01/2023 de Chamada Pública, com o objetivo de adquirir gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural e suas organizações, que atenderem às exigências legais de acordo com a legislação específica, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Os Editais de Chamada Pública estão publicados no site da Secretaria de Estado da Educação. Para acessar o site, siga o passo a passo: https://site.educacao.go.gov.br/ > Licitações > Merenda Escolar > Chamada Pública.