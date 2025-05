Famílias em situação de vulnerabilidade social têm até o dia 31 de maio para se inscrever no programa Aluguel Social em Goiânia, que oferece auxílio mensal de R$ 350 por até 18 meses. A iniciativa é promovida pelo Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), com apoio da Prefeitura. Ao todo, 4 mil vagas estão disponíveis e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site aluguelsocial.agehab.go.gov.br.

O benefício é voltado a famílias que enfrentam dificuldades para arcar com os custos de moradia e não possuem imóvel próprio. Para se candidatar, é necessário residir em Goiânia há pelo menos três anos, ter cadastro atualizado no CadÚnico e atender a pelo menos uma das condições previstas no edital, como superendividamento, moradia improvisada, gasto excessivo com aluguel, ser idoso, pessoa com deficiência, mulher vítima de violência, entre outros critérios.

Segundo o prefeito Sandro Mabel, o programa representa um avanço no enfrentamento ao déficit habitacional. “Vamos mudar a realidade habitacional em Goiânia. O benefício vai ajudar muita gente, especialmente famílias em situação de rua e mulheres que precisam sair de um ambiente de violência. Elas poderão alugar um imóvel e garantir mais segurança para si e seus filhos”, afirmou.

A secretária municipal de Assistência Social, Eerizania Freitas, destacou a importância da parceria com o governo estadual. “O Aluguel Social é uma ferramenta essencial para garantir mais dignidade às famílias que mais precisam. Essa ação conjunta amplia nossa rede de proteção social”, disse.

Todo o processo de inscrição é feito de forma digital. Após o preenchimento do cadastro, os candidatos devem aguardar convocação para o envio dos documentos comprobatórios, que podem ser enviados em PDF pelo site ou entregues presencialmente mediante agendamento no Vapt Vupt. O valor do auxílio é repassado diretamente ao proprietário do imóvel ou ao responsável legal pelo contrato de aluguel.