Inscrições para o ProBem terminam amanhã (07)

Os estudantes goianos em situação de vulnerabilidade social podem se inscrever, até esta sexta-feira (07), no ProBem. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Organização das Voluntárias de Goiás.

Para se inscrever, é necessário estar com o cadastro atualizado no CadÚnico, residir em um dos 246 municípios goianos e ter vínculo com a Instituição de Ensino Superior (IES). Para o semestre 2023/2, serão mil bolsas integrais e três mil bolsas parciais. Para a maioria dos cursos, o benefício parcial pode chegar a R$ 650 e o integral a R$ 1.500. Já para alunos de Medicina e Odontologia, as bolsas terão limite de R$ 2.900 (bolsa parcial) e R$ 5.800 (bolsa integral).

O resultado preliminar será divulgado no dia 17 de julho e o final, em 1º de agosto. Os contemplados receberão o benefício retroativo a julho de 2023. “Sabemos da importância do ensino superior para a mudança de vida não só do estudante, mas de todo o núcleo familiar. Quando falamos em famílias em vulnerabilidade social, temos a consciência de que esse benefício do ProBem deve chegar já no início da vida acadêmica. Minha maior alegria é ver quantas portas se abrem a esses bolsistas com essa ajuda do governo Caiado”, frisa a presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado.