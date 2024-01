Instituições de GO terão mais de 6 mil vagas destinadas ao Sisu 2024

O Estado de Goiás terá mais de 6 mil vagas disponíveis para serem ocupadas na primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2024, em quatro instituições públicas de ensino superior. As informações são do Portal Nacional da Educação (PNE).

A seleção para concorrer às vagas do Sisu 2024 será feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, os candidatos que fizeram o exame para fins de auto avaliação – candidatos treineiros – não poderão participar do Sisu.

O Instituto Federal de Goiás (IFG) vai disponibilizar 174 vagas na primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2024, a universidade pública ainda não publicou o termo de adesão da primeira edição do Sisu 2024 no site da IES.

A Universidade Federal de Goiás (UFG) vai disponibilizar 4.494 vagas na primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2024, serão ofertadas 2.201 vagas para ampla concorrência e as demais serão destinados para o sistema de cotas sociais, raciais e ações afirmativas.

A Universidade Federal de Jataí (UFJ) vai disponibilizar 1.080 vagas na primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2024, a universidade pública ainda não publicou o termo de adesão da edição única do Sisu 2024 no site da IES.

A Universidade Federal de Catalão (UFCat) vai disponibilizar 1.070 vagas na primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2024, serão ofertadas 491 vagas para ampla concorrência e as demais serão destinados para o sistema de cotas sociais, raciais e ações afirmativas.

Não adesão:

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) e o Instituto Federal Goiano (IFGoiano) não aderiram ao processo seletivo do Sisu 2024 do Ministério da Educação. (Fonte: Portal Nacional da Educação)

Cronograma:

Inscrições: 22 a 25 de janeiro

Resultado da Chamada Regular: 30 de janeiro

Matrícula: 1 a 7 de fevereiro

Participação da Lista de Espera: 30 de janeiro a 7 de fevereiro