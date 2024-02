Instituto Plantadores de Água realiza plantio neste domingo, 18

Neste domingo, 18 de fevereiro, a partir das 8 horas, voluntários do Instituto Plantadores de Água realizam plantio de mudas e manutenção de núcleos. A atividade será realizada no Parque Leolídio Di Ramos Caiado, localizado no Setor Goiânia II.

Membros voluntários da instituição estarão empenhados na programação. Essa é a quinta atividade de plantio realizada neste ano pelo Instituto Plantadores de Água.

“Aproveitamos o período chuvoso, que é propício para plantar, e também cuidar das mudas que estão em fase de crescimento. Ao mesmo tempo, convidamos a comunidade para uma reflexão e ações de cuidado com a natureza”, afirma a presidente do Instituto, Meirinalva Pinto.

Interessados em acompanhar e/ou participar da atividade podem se inscrever pelo site da instituição. Crianças acompanhadas dos responsáveis também poderão participar.