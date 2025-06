Ipasgo Saúde abre 47 vagas com salários de até R$ 12,3 mil

O Ipasgo Saúde inicia nesta sexta-feira (13/6) o período de inscrições para 47 novas vagas de trabalho, com salários entre R$ 2.634,33 e R$ 12.325,79. As oportunidades são para níveis médio e superior, com lotação nas cidades de Goiânia e Anápolis. As inscrições vão até 17 de junho, pelo site https://www.ipasgosaude.com.br/processos-seletivos/processo-em-andamento.

As vagas abrangem áreas administrativas, técnicas, especializadas e de atendimento ao público, e fazem parte do plano de reestruturação do instituto. A iniciativa reforça o compromisso da atual gestão com a qualificação dos serviços, valorização profissional e fortalecimento do cuidado com o cidadão.

“Estamos construindo um Ipasgo mais transparente, moderno e centrado nas pessoas. A ampliação do quadro funcional é estratégica para melhorar a qualidade do atendimento, ampliar o acesso e valorizar os profissionais que fazem a diferença todos os dias”, afirma o presidente do Ipasgo Saúde, Bruno D’Abadia.

Além de salários compatíveis com o mercado, os contratados terão benefícios como vale-alimentação de R$ 1.300,00, subsídio de até 30% no plano Ipasgo Saúde Cerrado, credencial do Serviço Social do Comércio (Sesc) e descontos de até 70% em farmácias.

O processo seletivo simplificado faz parte de um conjunto de ações que buscam modernizar o instituto, que hoje atende quase 600 mil beneficiários em todo o Estado de Goiás. A previsão é que as admissões comecem ainda no primeiro semestre de 2025.

