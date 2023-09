Itumbiara é a 6ª cidade mais quente no País, aponta Inmet

Itumbiara, no sul goiano, foi a sexta cidade mais quente do País no último domingo (24), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com os dados, o município registrou 41,3ºC.

Das 20 cidades mais quentes levantadas pelo Inmet, Itumbiara é a única de Goiás. O instituto também apontou quais foram as menores umidades do ar registradas no país. No ranking, duas cidades de Goiás foram citadas: Monte Alegre de Goiás, que teve 12% de umidade relativa do ar e Posse, com 13%.