Jaraguá recebe final do Circuito de Parapente no final de semana

Jaraguá, a 120 km de Goiânia, se transforma na capital do voo livre neste fim de semana, sediando a 3ª etapa e grande final do Circuito Centro-Oeste de Parapente (Cico). O evento, que começou na sexta-feira (28/06) com festival gastronômico e shows na Praça do Coreto, reúne cerca de 120 competidores de todo o Brasil.

Com patrocínio da Goiás Turismo, a competição contribui para a formação do ranking nacional da modalidade. As provas acontecem neste sábado e domingo, com decolagens da Serra de Jaraguá e encerramento no domingo, às 17h, com premiação e feira gourmet.

O Cico promove ações sociais como palestras sobre “Voo Livre e Consciência Ambiental” em escolas públicas e arrecadação de alimentos para famílias carentes. Para o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, o evento fomenta o turismo e deixa um legado para a população.

Goiás é referência em voo livre, atraindo atletas do Brasil e do exterior, graças às suas condições climáticas favoráveis e relevo propício para a prática. Segundo o organizador Daniel Vasconcelos, o estado já recebeu atletas de diversos países, como Argentina, Chile, Colômbia, Alemanha e França.