Cidades

Jogador do sub-15 do Goiás morre após acidente com quadriciclo

O adolescente morreu após sofrer um acidente com um quadriciclo em uma fazenda de um amigo


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 03/11/2025 - 09:00

O Goiás lamentou a morte do atleta e destacou que Marcelo era “um jogador exemplar e motivo de orgulho” para o clube - Reprodução
O Goiás Esporte Clube informou, na noite de domingo (2), a morte do jogador Marcelo Hermeto Brasil, de 15 anos, que integrava a equipe sub-15 do clube. Segundo a assessoria do time, o adolescente morreu após sofrer um acidente com um quadriciclo em uma fazenda de um amigo, no município de Leopoldo de Bulhões, região sudeste de Goiás.

Marcelo chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância, a caminho do hospital.

Em nota publicada nas redes sociais, o Goiás lamentou a morte do atleta e destacou que Marcelo era “um jogador exemplar e motivo de orgulho” para o clube. “Em nome de toda a diretoria, apresentamos nossa solidariedade e condolências à família, jogadores, amigos e torcedores nesse momento de grande dor”, diz o texto.

Marcelo Hermeto fazia parte da base esmeraldina desde dezembro de 2023. Antes disso, teve uma breve passagem pelo Flamengo, em 2022.

Até a última atualização desta matéria, o Goiás ainda não havia divulgado informações sobre o velório e o sepultamento do jovem jogador.

