Jogos Estudantis: competições da categoria infanto começam nesta terça-feira

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc), inicia, nesta terça-feira, 04, etapa estadual nas categorias infanto (12 a 14 anos), intercultural e paralímpica dos Jogos Estudantis do Estado de Goiás. Desta vez, a disputa será entre os 1.810 alunos-atletas vencedores das etapas regionais.

Ao todo, esta edição dos jogos contará com 24 modalidades esportivas. As competições ocorrerão em dez locais diferentes na capital. As disputas da categoria infanto seguem até o próximo dia 9 e os vencedores serão indicados para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que serão realizados no período de 29 de outubro a 5 de novembro, no Rio de Janeiro.

Para o professor de Educação Física do Centro de Educação de Jovens e Adultos Filostro Machado Carneiro, de Caldas Novas, Claudinei Lima de Oliveira, ter a oportunidade de participar de novas experiências é tão importante quanto os bons resultados. “As minhas expectativas são as melhores possíveis, mesmo sabendo que é a primeira vez que os meus alunos vão participar”, ressalta o professor.

Claudinei, que coordena as equipes feminina e masculina de basquetebol, fala do trabalho com entusiasmo. “Tenho o esporte como uma ferramenta que educa. Sou apaixonado pelo meu trabalho, fazer parte do desenvolvimento e crescimento de cada aluno é muito gratificante”, enfatiza o professor.