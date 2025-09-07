search
Jonathan Sena apresenta livro “O Que (Não) É Circo?” durante Festival Circo Favela em Goiânia

Primeira obra literária do artista e professor propõe reflexões sobre as transformações e os novos rumos da arte circense no século XXI


Este é o primeiro trabalho literário de Sena, resultado de uma investigação cuidadosa sobre o universo do circo. (Foto: Divulgação)

Nos dias 18, 19 e 20 de setembro, Goiânia será palco da segunda edição do Circo Favela – Festival Internacional de Circo Contemporâneo para a Periferia, iniciativa que leva espetáculos, debates e oficinas a diferentes espaços culturais das regiões periféricas da capital. Uma das grandes atrações desta edição será o lançamento do livro “O Que (Não) É Circo?”, de autoria do artista e educador Jonathan Sena.

Este é o primeiro trabalho literário de Sena, resultado de uma investigação cuidadosa sobre o universo do circo. A publicação aborda tanto a tradição dos circos familiares quanto as linguagens inovadoras que têm surgido no Brasil e em outros países. O autor destaca especialmente o crescimento de artistas que não pertencem a dinastias circenses, mas que vêm enriquecendo a cena com novas perspectivas, mesclando práticas populares e contemporâneas. “O livro não é apenas um registro histórico, mas um convite para refletirmos sobre o circo como uma arte viva, em constante reinvenção”, afirma Sena.

O lançamento oficial acontece no dia 20 de setembro, às 20h, no Galpão Cenográfico Wagner Gonçalves, no setor Recreio Mansões. O evento contará ainda com uma palestra de encerramento, na qual o autor compartilha suas vivências e provoca o público a pensar sobre os sentidos do circo no mundo atual.

Além do lançamento literário, o festival terá apresentações de grupos nacionais e internacionais, como o espetáculo português “CHICo”, e oficinas práticas voltadas a estudantes da rede pública. A iniciativa, aprovada pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Goiânia, fortalece-se como um espaço de troca, formação e difusão da arte circense nas periferias.

