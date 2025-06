Jornalista goiana está entre os 10 + admirados do Brasil

O reconhecimento veio após quatro indicações consecutivas, coroando uma trajetória marcada pela independência editorial, profundidade nas apurações e compromisso com a verdade. Para Wanessa, o prêmio representa não apenas uma conquista profissional, mas a validação de uma jornada feita com renúncia, fé e perseverança.

“Estou muito emocionada. Me passa um filme na cabeça. Enfrentei muitos desafios, pensei em desistir várias vezes, mas Deus me deu fôlego para continuar. Hoje vejo que valeu a pena acreditar”, revelou Wanessa, durante o evento. “Esse troféu representa cada noite sem dormir, cada matéria construída com responsabilidade e respeito ao público. Nosso trabalho carrega o compromisso com a verdade, porque é com informação de qualidade que abrimos caminhos e oportunidades.”

Wanessa está à frente do Urbana Caipira, um projeto multimídia que nasceu da vontade de aproximar o campo da cidade por meio de conteúdos acessíveis, informativos e inovadores. O canal — que se desdobra em site, programa de TV, canal no YouTube e redes sociais — aborda temas como tecnologia no campo, turismo rural, sustentabilidade, gestão agrícola, inovação, gastronomia e uso consciente dos recursos naturais. Tudo com uma linguagem clara, apuração criteriosa e total independência.

“Abri mão de muitas coisas que amava para colocar esse sonho de pé. E ver hoje o Urbana Caipira alcançar pessoas Brasil afora, sendo respeitado e reconhecido como fonte de informação confiável, me enche de alegria e responsabilidade”, afirmou a jornalista.

A eleição dos jornalistas mais admirados do setor agro contou com dois turnos de votação entre profissionais de comunicação de todo o país. No total, foram classificados 50 nomes na fase final, com os 10 mais votados recebendo o troféu de destaque nacional.