Jovem de 20 anos é preso por tortura contra bebê de 1 ano em Catalão

A equipe da Central de Flagrantes de Catalão, em Goiás, efetuou a prisão em flagrante hoje (28) de uma jovem de 20 anos, no bairro Evelina Nour, sob a acusação de tortura contra seu próprio filho, um bebê de apenas 1 ano e 01 mês de idade.

A ação policial foi desencadeada após um homem se apresentar na Central de Flagrantes, alegando ter recebido um vídeo enviado por suspeita. No material, a jovem realizou manobras de asfixia no bebê com o auxílio de um travesseiro, causando-lhe sofrimento evidente, numa tentativa de forçar a reconciliação entre o casal.

Com o intuito de resgatar a integridade do bebê e dissuadir a suspeita, os policiais civis dirigiram-se imediatamente à residência da acusada, onde efetuaram sua prisão em flagrante pelo suposto crime de tortura, cuja pena varia de 2 a 8 anos de reclusão. O bebê foi temporariamente abrigado no Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente para proteção.

Destaca-se que as suspeitas, apesar de sua pouca idade, possuem antecedentes criminais por homicídio e tráfico de drogas, o que agrava a gravidade do caso.