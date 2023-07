Jovem de 21 anos morre atropelada e motorista foge do local

Uma jovem de 21 anos, identificada como Bruna Monielly, morreu atropelada por um carro na noite de terça-feira (18), no Setor Novo Horizonte, em Goiânia. De acordo com as informações, o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, o condutor ainda não foi localizado. Câmeras de segurança registraram o acidente e devem ajudar na identificação do mesmo.