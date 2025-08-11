Jovem do interior do Goiás participa de intercâmbio na China

Representando Goiás no bp Global STEM Academies 2025, Sofia Linhares, 16 anos, saiu de São Luís de Montes Belos (GO) e embarcou para a China em busca de conhecimento e novas conexões. Curiosa por natureza e engajada em projetos sociais, ela encara a experiência como um marco em sua trajetória acadêmica e pessoal. Durante quatro semanas, participou de atividades que unem ciência, tecnologia e impacto social, com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Como parte de sua estratégia global de sustentabilidade, que entende a educação como um fator essencial para um futuro mais justo, a bp, empresa global de energia integrada, apoia o programa Global STEM Academies. A iniciativa é realizada em parceria com a AFS Intercultural Programs, organização internacional sem fins lucrativos que oferece bolsas de estudo e intercâmbio a jovens de 15 a 17 anos com interesse em ciência, tecnologia e impacto social.

Neste ano, o programa selecionou dez estudantes brasileiros para uma experiência internacional que combina formação virtual e imersão acadêmica com foco em STEM (acrônimo em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Cinco jovens estarão na China, de 6 de julho a 2 de agosto de 2025, e cinco no Egito, de 18 de julho a 16 de agosto de 2025. Em ambos os destinos, eles participam de quatro semanas de atividades acadêmicas e culturais, incluindo aulas, visitas técnicas e projetos práticos ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

A presença de dez jovens brasileiros entre os 150 selecionados globalmente reforça o compromisso da bp com o Brasil – um dos mercados estratégicos para a companhia – e com o desenvolvimento das comunidades onde atua.

“Investir na formação de jovens talentos brasileiros é também uma forma de fortalecer o ecossistema de inovação e diversidade que será essencial para enfrentar os desafios energéticos do futuro. A bp acredita que contribuir para o desenvolvimento das comunidades em que está presente é fundamental para construir um futuro mais justo, seguro e sustentável”, afirma Simone Guimarães, Diretora de Comunicação e Assuntos Externos da bp no Brasil

A preparação dos jovens selecionados nesta edição começou em março, com um curso online de 12 semanas, em parceria com a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que introduz conceitos de impacto social, energias renováveis, transição energética e competências globais. Ao final do programa, todos recebem o Advanced Certificate on Global Competence for Social Impact (Certificado Avançado em Competência Global para Impacto Social), um diferencial importante para o futuro acadêmico e profissional dos estudantes.

“Você só pode enxergar longe quando sobe nos ombros de gigantes. Pretendo voltar dessa jornada com novas ideias e mais inspiração para minha comunidade”, afirma Sofia.

Para Simone Guimarães, a iniciativa é uma forma concreta de contribuir com a construção de um futuro em que a energia das novas gerações será essencial para transformar o mundo. “Formar jovens líderes conscientes e preparados para atuar em um mundo em constante transformação é fundamental. Ao investirmos em educação de qualidade e promovermos o intercâmbio cultural e científico, reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento de competências essenciais em pessoas que podem atuar como agentes de transformação em suas comunidades e no mundo”, avalia a executiva.

O bp Global STEM Academies é uma das cinco iniciativas que integram o programa bp Global STEM Changemakers – uma parceria global entre a bp e a AFS focada em educação, sustentabilidade e STEM. Além do intercâmbio cultural, o programa inclui iniciativas voltadas à aceleração de jovens talentos, inovação em STEM para meninas, capacitação de educadores e participação juvenil em fóruns globais. Desde 2018, esses programas já beneficiaram mais de 2000 jovens em todo o mundo. A meta é impactar 5.000 estudantes, consolidando o programa como uma referência global em educação transformadora e preparação de futuras lideranças para os desafios da transição energética.