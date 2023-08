Julho tem o maior número de veículos vendidos em dois anos

O mês de julho deste ano teve o maior volume de veículos zero quilômetros vendidos em dois anos e meio. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) foram vendidas 225,6 mil unidades entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Desde dezembro de 2020, quando 244 mil veículos foram emplacados no País, não se via número tão alto. Na comparação com junho, as vendas subiram 19%. Frente ao mesmo mês do ano passado, o crescimento foi de 24%. Os descontos de R$ 2 mil a R$ 8 mil patrocinados pelo governo, lançados em 6 de junho, acabaram na primeira semana de julho, dado o esgotamento rápido dos créditos tributários, de R$ 800 milhões, que tornaram possível a redução dos preços. “É muito importante para o País manter nosso setor aquecido. Por isso, a Fenabrave acredita ser necessária a criação de um plano sustentado de recuperação do setor automotivo que não seja temporário””, defendeu o presidente da Fenabrave, José Mauricio Andreta Junior.