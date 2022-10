Justiça Eleitoral vê votação tranquila

Uma eleição tranquila, com poucas ocorrências, apesar da forte polarização. Esse foi o balanço da Justiça Eleitoral e das forças de segurança na noite de domingo. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) computou 46 ocorrências, principalmente de distribuição de santinhos, duas prisões, um flagrante de dano de urna eletrônica em Goiânia por um homem em aparente surto psicótico e ainda a substituição de 60 urnas em todo o estado, o que corresponde a menos de 0,5% dos equipamentos disponibilizados pelo tribunal nos 2.442 colégios eleitorais. “Foi uma grande eleição”, avaliou o presidente do TRE-GO, desembargador Itaney Campos.

Ele contou que percorreu seções eleitorais cumprimentando os mesários, esteve na votação paralela. “A impressão que tive foi de que a eleição transcorreu de forma normal, tranquila, como, de certa forma, se esperava”, afirmou, acrescentando que a população goiana é ordeira, pacífica. Itaney Campos destacou o grande comparecimento dos eleitores, atendendo aos conclames de comparecimento para exercer o direito de voto que é inerente ao regime democrático. “Que o povo reconheça a importância do voto e de exercitar, na urna, o seu direito de escolha do governante”, conclamou.

Itaney reconheceu que houve filas nas seções eleitorais, mas em um clima de ordem. “Houve alguma demora, também porque é uma eleição bastante complexa, abrangendo desde deputado estadual até presidente da República”, observou. Sobre a biometria, o magistrado ponderou que ela contribuiu para algum retardo, mas conferiu segurança ao processo. “Tivemos ocorrências também dentro das expectativas, dentro do aceitável nesse movimento que envolve milhões de pessoas”, avaliou.

O secretário de Segurança Pública, coronel Renato Brum, fez uma avaliação semelhante. “Chegamos ao fim do dia com a sensação de missão cumprida”, declarou. De vulto, ele citou a ocorrência de quebra da urna eletrônica, mas pontuou que houve rápida intervenção da Polícia Militar e do delegado de polícia. Houve duas prisões, uma em Águas Lindas de Goiás, por compra de votos e boca de urna, e uma em Rio Verde, de registrar o voto por meio do celular. Foram registrados ainda 46 termos circunstanciados de ocorrência (TCOs) por diversos crimes eleitorais.

Brum ressaltou que a Polícia Militar distribuiu seus homens nos 2.442 colégios eleitorais, fazendo-se presente nos 246 municípios. “Tivemos também a atuação da Polícia Federal e da Polícia Civil nos locais onde não havia central de flagrante. Consideramos que foi um grande sucesso a eleição”, avaliou. O comandante-geral da PM, coronel André Henrique Avelar de Sousa, analisou que a corporação cumpriu seu papel constitucional, estando presente em todos os locais de votação, cada um com pelo menos dois policiais militares. “A conclusão da Polícia Militar é que estamos em perfeita tranquilidade. Como foi também nos dias de campanha”, concluiu.