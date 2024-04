Justiça solta lutador suspeito de violência contra mulheres

A Justiça concedeu a soltura do lutador de jiu-jitsu Tiago Gomes de Oliveira, de 41 anos, investigado por pelo menos oito crimes. De acordo com a Polícia Civil, além de agressão física, violência psicológica e ameaça, o homem também é suspeito de estuprar uma das vítimas quando ela estava inconsciente e transmitir infecções sexuais a outra parceira.

Tiago foi preso no domingo (07), durante um campeonato no Ginásio Rio Vermelho, suspeito de ameaçar matar a ex-namorada na frente de todos e, ainda, praticar injúrias contra ela. A vítima diz que estava no local para acompanhar o atual companheiro, que também é lutador. Ele passou por audiência de custódia e a juíza Lorena Prudente Mendes decidiu mantê-lo preso de maneira preventiva. Segundo a magistrada, existiam diversos elementos que demonstram que o lutador tem um comportamento agressivo e que, caso continue solto, pode “voltar a cometer crimes contra a coletividade, especialmente as vítimas”.

No entanto, através de um habeas corpus, a justiça colocou o homem em liberdade nesta quarta-feira (09). Na decisão, o advogado Alex Tavares de Oliveira Almeida diz que a prisão preventiva do lutador é ilegal, pois foi decretada sem o parecer do Ministério Público, e defendeu a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, citando o bom comportamento e a residência fixa de Tiago.

O desembargador Adegmar José Ferreira acatou o pedido e determinou a expedição de alvará de soltura para Tiago, impondo medidas cautelares alternativas como: