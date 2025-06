Leandro Vilela participa de congresso da Facieg e reforça parceria com o setor produtivo

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, participou nesta segunda-feira, 23, do Congresso da Federação das Associações Comerciais, Industriais, Empresariais e Agropecuárias do Estado de Goiás (Facieg), realizado no Auditório do Sebrae-GO e destacou parceria com o setor produtivo. O evento contou com a presença de representantes de mais de 60 municípios goianos e teve como objetivo apresentar o balanço do último trimestre da federação e anunciar novas parcerias e convênios voltados ao fortalecimento das associações comerciais do estado.

Durante sua fala, o prefeito Leandro Vilela destacou a importância da união entre o poder público e a iniciativa privada para o desenvolvimento econômico local. “Quando há vontade de fazer o melhor pela cidade, é possível e nós estamos fazendo. Mesmo com as dívidas deixadas pela gestão anterior, temos avançado com responsabilidade, realizando obras e ações que beneficiem diretamente os cidadão. E temos contato muito com o apoio do setor produtivo e da Associação Comercial e Industrial de Aparecida (ACIAG). Em Aparecida, a iniciativa privada e o poder público caminham juntos em favor do crescimento”, afirmou.

O prefeito também reforçou o esforço da gestão municipal para desburocratizar processos e facilitar a vida de quem empreende. “Estamos simplificando dentro dos limites da lei, especialmente nas áreas mais sensíveis como a Vigilância Sanitária, para ampliar a capacidade das empresas de investir e gerar empregos. O nosso compromisso é criar um ambiente mais favorável ao empreendedorismo e ao desenvolvimento”, completou.

Vilela também elogiou o papel da Facieg no apoio aos empresários do estado. “A Facieg é um elo fundamental entre os comerciantes e empresários e tem sido uma grande parceira das cidades goianas. Parabéns pelo trabalho e pelo balanço positivo apresentado aqui hoje.”

O presidente da Facieg, Márcio Luís, também destacou a harmonia entre os setores público e produtivo em Aparecida, que pode ser exemplo para outros municípios. “Em Aparecida observamos o setor produtivo e setor público atuando em conjunto e em sintonia. Isso se reflete diretamente no desenvolvimento da cidade, por isso pode ser usado como exemplo para outras associações”, afirmou.

De acordo com o presidente da entidade, essa é a segunda das quatro assembleias anuais promovidas pela Facieg. Além da prestação de contas, foram apresentados novos convênios e benefícios, como o clube de vantagens da Uniodonto, parcerias com o Sebrae e acesso ampliado a cursos e programas do sistema SENAR voltados ao fortalecimento das associações comerciais e de seus associados.

Participaram do evento lideranças empresariais de todo o estado, como Patrícia Machado (presidente da Associação Comercial de Jaraguá), Sebastião Vieira Sobrinho, o “Seba” (ex-presidente da Facieg), Max Coelho (presidente da ACIAG), Leopoldo Moreira (ex-presidente da ACIAG) e Felismar Martins (presidente da ADESG Goiás) e demais presidentes das associações comerciais do estado.

“A integração entre as associações comerciais e o poder público é fundamental para o fortalecimento do ambiente de negócios. Quando trabalhamos em parceria, conseguimos gerar mais oportunidades, atrair investimentos e transformar a realidade econômica das cidades”, sublinhou ainda o presidente da Aciag, Max Coelho.

