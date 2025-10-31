Leandro Vilela sanciona lei que garante gratificação a Agentes Comunitários de Saúde e supervisores

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, sancionou nesta quinta-feira, 30 de outubro, a Lei Complementar nº 245/2025, que institui a Gratificação de Incentivo à Produtividade para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS). A proposta foi pautada pelo Poder Executivo e enviada à Câmara Municipal, sendo aprovada por unanimidade pelos vereadores.

A nova legislação prevê o pagamento de R$ 270,00 mensais aos servidores que atingirem as metas de produtividade estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde. Os critérios incluem visitas domiciliares, acompanhamento de famílias, atualização de dados nos sistemas oficiais e o cumprimento de indicadores definidos pela Coordenação de Estratégia Saúde da Família. Ainda em outubro, a gestão do prefeito Vilela, com apoio unânime da Câmara, regulamentou por lei a concessão de gratificação para supervisores.

Reconhecimento e mérito

Segundo o prefeito Leandro Vilela, a iniciativa representa o reconhecimento da gestão ao papel essencial desses profissionais na atenção básica.

“Os Agentes Comunitários de Saúde são fundamentais para o bom funcionamento do nosso sistema de saúde. Estão nas ruas, nas casas, próximos da comunidade, acompanhando e orientando as famílias. Essa gratificação é uma forma justa de reconhecer o esforço diário desses servidores e de incentivar a produtividade e a qualidade do atendimento”, destacou o prefeito.

A lei estabelece regras claras de avaliação e controle, determinando que os relatórios mensais de produtividade sejam validados pela chefia imediata. O benefício será concedido exclusivamente aos profissionais em exercício que cumprirem as metas de desempenho, sem incorporação ao salário, garantindo transparência e mérito no processo.

