Linval Thompson se apresenta em Goiânia pela primeira vez

No dia 26 de setembro (sexta-feira), Goiânia recebe, no Lowbrow Lab Arte & Boteco, a primeira apresentação do cantor e produtor jamaicano Linval Thompson, uma das maiores referências do reggae roots e da cultura rastafári. O show começa às 19h e promete marcar a cena musical da capital goiana.
Repertório histórico
Com mais de quatro décadas de carreira, Linval Thompson apresenta sucessos que atravessaram gerações, como “I Love Marijuana”, “Jah Jah Is the Conqueror” e “Don’t Cut Off Your Dreadlocks”, reconhecidos mundialmente como patrimônio cultural do reggae.
Cena local
A noite contará também com show da banda Mandingaman, que celebra 25 anos de trajetória com o espetáculo autoral “Resistência Ativa”. Nos intervalos, o DJ Selectta KBC, com quase 20 anos de carreira, assume a pista com um set que passeia pelo reggae, afrobeat e drum and bass.
Serviço
📅 Data: sexta-feira, 26 de setembro de 2025
🕖 Horário: 19h às 02h
📍 Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco – Av. Transbrasiliana, 434 – Parque Amazônia, Goiânia – GO
🚗 Estacionamento: disponível nas proximidades
🔞 Classificação: 18 anos
🎟️ Ingressos:
- Inteira: R$ 140,00 (+ taxa)
- Meia-entrada / Solidária: R$ 70,00 (+ taxa)
- PIX sem taxa: [email protected]
- Vendas online: Sympla
Mais informações: @lowbrow.arte | @reggaestone62