Linval Thompson se apresenta em Goiânia pela primeira vez

Cantor jamaicano faz show histórico no Lowbrow Lab Arte & Boteco no dia 26 de setembro, a partir das 19h


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 09/09/2025 - 14:53

Foto: divulgação

No dia 26 de setembro (sexta-feira), Goiânia recebe, no Lowbrow Lab Arte & Boteco, a primeira apresentação do cantor e produtor jamaicano Linval Thompson, uma das maiores referências do reggae roots e da cultura rastafári. O show começa às 19h e promete marcar a cena musical da capital goiana.

 

Repertório histórico

Com mais de quatro décadas de carreira, Linval Thompson apresenta sucessos que atravessaram gerações, como “I Love Marijuana”, “Jah Jah Is the Conqueror” e “Don’t Cut Off Your Dreadlocks”, reconhecidos mundialmente como patrimônio cultural do reggae.

 

Cena local

A noite contará também com show da banda Mandingaman, que celebra 25 anos de trajetória com o espetáculo autoral “Resistência Ativa”. Nos intervalos, o DJ Selectta KBC, com quase 20 anos de carreira, assume a pista com um set que passeia pelo reggae, afrobeat e drum and bass.

Serviço

📅 Data: sexta-feira, 26 de setembro de 2025

🕖 Horário: 19h às 02h

📍 Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco – Av. Transbrasiliana, 434 – Parque Amazônia, Goiânia – GO

🚗 Estacionamento: disponível nas proximidades

🔞 Classificação: 18 anos

🎟️ Ingressos:

  • Inteira: R$ 140,00 (+ taxa)
  • Meia-entrada / Solidária: R$ 70,00 (+ taxa)
  • PIX sem taxa: [email protected]
  • Vendas online: Sympla

Mais informações: @lowbrow.arte | @reggaestone62

 

Pesquisa