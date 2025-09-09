search
Geral

Hospital Cora será inaugurado em 25 de setembro em Goiás

Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás está com 97% das obras concluídas


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 09/09/2025 - 13:57

A unidade é administrada pela Fundação Pio XII, mesma mantenedora do Hospital de Amor de Barretos (SP),
A unidade é administrada pela Fundação Pio XII, mesma mantenedora do Hospital de Amor de Barretos (SP) - Foto Divulgação

O Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) será oficialmente inaugurado em 25 de setembro. O Cora foi construído em apenas 25 meses e, em 9 de junho, iniciou a atender ainda na fase de pré-operação. É o primeiro hospital estadual 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com atendimento inicial oncológico voltado a crianças e adolescentes. A unidade é administrada pela Fundação Pio XII, mesma mantenedora do Hospital de Amor de Barretos (SP), que serviu de modelo para sua implantação e foi construído pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). 97% da obra está concluída.

O diretor-técnico do hospital, Mário de Paula, ressaltou que a unidade já opera em ritmo acelerado. “Tivemos uma grande surpresa com o número de pacientes que estamos atendendo. Em menos de três meses, já estamos com mais de 100 pacientes, vários diagnosticados e 60 em tratamento”, informou. E 25 crianças já recebem tratamento contra a leucemia na unidade, evitando o deslocamento para outros estados. Mário de Paula ressaltou ainda que o número de procedimentos cirúrgicos também cresce rapidamente. “Estamos realizando duas neurocirurgias por semana. Esse é um volume bem grande para uma instituição que está começando e se adequando em Goiás”.

O Cora está na sua primeira etapa, das três previstas para serem concluídas, e tem capacidade para atender cerca de 300 casos de câncer por ano. Apenas em julho, o hospital realizou aproximadamente 450 consultas, 46 internações e 350 quimioterapias. Para a inauguração dessa fase, o Governo de Goiás investiu mais de R$ 255 milhões na construção e equipagem de alta tecnologia no Cora. Quando estiver em pleno funcionamento, o complexo contará com 148 leitos e será uma das maiores estruturas hospitalares oncológicas do país.

 

