Hospital Cora terá casa de apoio às famílias dos pacientes

O governo de Goiás fechou uma parceria com o Instituto Ronald McDonald para que o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) tenha uma casa de apoio às famílias dos pacientes. O hospital já em funcionamento atende no momento a 46 crianças.

O projeto prevê a construção da Casa Ronald McDonald com 22 apartamentos em terreno anexo ao Cora, às margens da BR 153, em Goiânia. Pela parceria, o instituto norte-americano será pela gestão da casa, que oferecerá estadia completa para familiares das crianças em tratamento.

Segundo o Secretário de Indústria e Comércio de Goias (SIC), Joel de Sant’Anna Braga Filho, a casa deve ficar pronta em 10 meses, num investimento total de R$ 22 milhões. O secretário informou que o projeto é sustentável e foi viabilizado com apoio de grandes empresas brasileiras de alimentos instaladas no estado. Braga citou estudos que mostram chances maiores de recuperação de crianças em tratamento contra o câncer que estejam juntas de suas famílias neste período.

Hospital Cora

Após dois anos de construção, o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) recebeu oficialmente seus primeiros pacientes no mês de junho. O complexo foi construído na Rua Guatambús, no Residencial Barravento, em Goiânia.

O funcionamento do Cora será de 24h por dia, todos os dias da semana. Já o atendimento ambulatorial deverá funcionar das 07h às 19h, de segunda a sexta-feira. Neste início de atendimento ao público, o Cora já dispõe do atendimento das seguintes especialidades médicas: oncologia pediátrica, ortopedia pediátrica, cirurgia pediátrica e neuro-oncologia pediátrica. O atendimento é por encaminhamento do Sistema Único de Saúde.