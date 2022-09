Lissauer destaca funcionamento normal da Casa

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira (PSD), esclareceu na quarta-feira, 21, que o funcionamento do Palácio Maguito Vilela segue normalmente, das 7 às 19 horas, de segundas a sextas-feiras, com abertura de todo o setor administrativo e gabinetes parlamentares, independente da proximidade das eleições do dia 2 de outubro. De acordo com ele, a exceção é quanto às sessões ordinárias, suspensas de 20 de setembro a 10 de outubro.

Em nota, o presidente destacou, ainda, que as atividades parlamentares não são limitadas ao plenário, onde os deputados votam os projetos de lei. “Os deputados representam os 246 municípios goianos e cumprem diversas demandas em suas bases políticas. Portanto, o trabalho desempenhado, além das funções legislativas, segue inalterado”, justificou.

A suspensão das sessões ordinárias, no entanto, foi publicada como Ato Normativo no Diário Oficial da Alego no último dia 19, amparada pelas atribuições legais e regimentais da competência do Presidente para regular os trabalhos da Casa. “Considerando a iminência das eleições estaduais em outubro do corrente exercício e a fim de evitar o comprometimento dos trabalhos legislativos, uma vez que neste período há necessidade de constantes visitas dos deputados em suas bases políticas, além do acompanhamento das diversas etapas do processo eleitoral”, registrou o ato oficial.

Em entrevista à imprensa após o final da última sessão ordinária realizada, Lissauer havia destacado que as matérias mais importantes da pauta haviam sido votadas naquela semana; destacando que a suspensão seria definida com as bancadas e, se fosse necessário, os trabalhos seriam novamente convocados.