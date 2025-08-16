Livro “No ar da ditadura” revela história real de amor e resistência durante a ditadura militar no Brasil

A socióloga paulista Izelda Amaral, de 78 anos, lança seu primeiro livro no Brasil: No ar da ditadura. A obra narra, de forma íntima e poética, a experiência real de um casal jovem nos anos mais duros da ditadura militar no Brasil, entre 1969 e 1971, período de forte repressão política, censura e violência de Estado.

Ao contrário de relatos exclusivamente investigativos, o livro aposta no olhar pessoal para retratar a trajetória da autora e de seu companheiro, Francisco, desde o encontro na faculdade de Sociologia, em Araraquara, até a prisão e tortura pelos militares da Operação Bandeirante, em São Paulo.

“Para mim, este livro é um documento histórico e também uma coroa de flores no túmulo daqueles que se foram, em especial meu marido, Francisco”, afirma a autora, que vive na Itália desde os anos 1970.

Tentativa de censura antes do lançamento

No ar da ditadura quase não chegou às livrarias. Antes do lançamento, a família de Francisco entrou com ação judicial para tentar barrar trechos do livro que mencionam, sem citar nomes, o pai dele, figura pública em Bauru na época, por considerar que poderiam associá-lo a ligações com militares.

O editor João Correia Filho vê o episódio como reflexo de um país que ainda convive com traços do autoritarismo. “Mesmo a censura prévia sendo proibida pela Constituição, a tentativa de silenciamento de quem quer contar a verdadeira história do Brasil ainda é algo latente. Felizmente, o juiz indeferiu o pedido e o livro será publicado”, afirma.

Importância histórica e mensagem atual

Para Izelda, o livro não é apenas uma lembrança do passado, mas um alerta para o presente. “Não se trata apenas de narrar eventos passados, mas de reafirmar a importância de valorizar a democracia e não esquecer os sacrifícios feitos pela liberdade.”

A autora, pós-graduada em Globalização e Cultura, acredita que compartilhar vivências reais pode ajudar as novas gerações a compreender o peso da repressão política no Brasil e a importância de preservar os direitos civis.

Lançamento na Flip 2025

O lançamento oficial de No ar da ditadura ocorreu no dia 1º de agosto na Casa Pagã, durante a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip 2025). A obra deve chegar a outras cidades, incluindo São Paulo, em setembro.

O livro já está em pré-venda no site da Editora Mireveja (editoramireveja.com) por R$ 50.