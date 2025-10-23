Locais de prova do Enem 2025 já estão disponíveis para consulta

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, nesta quinta-feira (23), o Cartão de Confirmação de Inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O documento contém informações sobre o local de prova, número de inscrição e horário das avaliações. Para consultar o cartão e verificar onde realizará a prova, o estudante deve acessar a Página do Participante, disponível no site do Inep.

O cartão também permite registrar a necessidade de atendimento especializado ou o uso do nome social, quando aplicável. As provas serão realizadas nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o país, com exceção dos municípios de Ananindeua e Marituba, no Pará, onde o exame será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro. Nessas cidades, o Cartão de Confirmação será divulgado posteriormente na Página do Participante.

Mudança no Pará

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a alteração das datas em Ananindeua e Marituba ocorre por causa da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém no mesmo período das provas regulares.

O Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho dos estudantes ao final da educação básica e, desde sua criação, tornou-se a principal via de acesso ao ensino superior no Brasil. As notas do Enem são utilizadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além de servirem de critério em processos seletivos de instituições públicas e privadas.

Os resultados individuais também podem ser aproveitados por estudantes brasileiros interessados em ingressar em universidades portuguesas conveniadas com o Inep, que aceitam as notas do exame como forma de seleção.

